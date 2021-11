Komend weekend al een nieuw toernooi in het Darts: dit zijn de tegenstanders van Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh

De Grand Slam of Darts is nog maar net voorbij of daar is het volgende toernooi al. Zo staat komend weekend de Players Championship Finals op het programma. Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh zijn van de partij.

Er is ondertussen ook al geloot voor de Players Championship Finals en dus kennen Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh hun tegenstanders in de eerste ronde. Voor Huybrechts wacht al een moeilijke taak, want hij neemt het op tegen Adrian Lewis. Dimitri Van den Bergh krijgt een meer haalbare kaart voorgeschoteld, want onze landgenoot neemt het op tegen Madars Razma, een speler uit Letland. De andere grote kanonnen zoals Gerwyn Price, Peter Wright en Michael van Gerwen zouden normaal ook geen problemen mogen kennen in hun eerste ronde.