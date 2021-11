Alle Belgen zijn uitgeschakeld op Players Championship Finals: Van den Bergh raakt in tweede ronde niet voorbij Noppert

Dimitri Van den Bergh is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de derde ronde op de Players Championship Finals. In de tweede ronde verloor onze landgenoot al bij al kansloos met 6-2 van de Nederlander Danny Noppert.

Met Danny Noppert kreeg Dimitri Van den Bergh deze middag een lastige tegenstander voorgeschoteld in de tweede ronde van de Players Championship Finals. In het begin haalde onze landgenoot zijn niveau en won hij vlot zijn eigen legs. Vanaf de 2-3 begon het echter mis te lopen voor Van den Bergh. Het wilde niet meer lukken bij "Dancing Dimi" en Danny Noppert profiteerde optimaal. Het werd uiteindelijk 2-6, waardoor alle landgenoten nu zijn uitgeschakeld op het toernooi.