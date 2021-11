Hoe kan het parcours van Huybrechts en Van den Bergh eruit zien op het WK Darts? Een overzicht

Maandagavond stond de loting voor het WK Darts op het programma. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts weten zo tegen wie ze in de tweede ronde kunnen uitkomen en ook de rondes daarna zijn al duidelijk.

Voor Dimitri Van den Bergh zou de tweede ronde normaal geen probleem mogen opleveren. Onze landgenoot speelt namelijk tegen Florian Hempel of Martin Schindler. De derde ronde zou dan weer tegen Devon Petersen kunnen worden, de nummer 28 van de wereld.

In de achtste finales kan Van den Bergh uitkomen tegen enkele toppers zoals Mervyn King of Krzysztof Ratajski. In de kwartfinales behoren James Wade en Joe Cullen dan weer tot de mogelijkheden, terwijl in de halve finale een kraker tegen Gerwyn Price op het programma kan staan.

Kim Huybrechts

Voor Kim Huybrechts wacht al een moeilijke opgave in de tweede ronde. Hij zal namelijk meer dan waarschijnlijk uitkomen tegen Fallon Sherrock. Zij neemt het in haar eerste ronde op tegen Steve Beaton.

Als Huybrechts deze wedstrijd tot een goed einde kan brengen, wacht in de derde ronde een aartsmoeilijke opdracht met Gerwyn Price. Als deze wedstrijd toch wordt gewonnen, wacht in de ronde daarna mogelijk Stephen Bunting of Dirk Van Duijvenbode om het dan in de kwartfinale op te nemen tegen Johnny Clayton of Michael Smith. In de halve finale kan dan weer Dimitri Van den Bergh wachten.