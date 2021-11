Opvallend beeld tijdens Players Championship Finals: Peter Wright krijgt het aan de stok met andere ex-wereldkampioen

Zo nam hij het op tegen ex-wereldkampioen Adrian Lewis en beide heren waren aan elkaar gewaagd. Lewis stond op een bepaald moment 3-1 voor, maar dan kwam een vreemd moment toen Wright een kans kreeg op de doubles. Hij zette namelijk een stap terug, omdat hij even uit zijn concentratie leek.

Volgens Wright was Lewis gebruik aan het maken van een stukje vloer dat los zat, wat dus voor irritaties zorgden. Lewis legt op Twitter echter uit dat er niets aan de hand was en dat Wright dit heeft gebruikt om Lewis uit zijn concentratie te halen. Een zeer bizar verhaal dus.

He said to me their was a loose floorboard and I found it! So my response to him was you took me out my rhythm, you had a game plan, and as world number2 its disgraceful and your nothing but a cheat. He knew what he was doing as soon as I went 3-1 up he started muttering things