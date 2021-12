Dan toch drie Belgen op het WK Darts: ook Mike De Decker is van de partij

Normaal gezien stonden er met Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts slechts twee Belgen op het WK Darts, maar met Mike De Decker is daar nu nog één landgenoot bijgekomen.

Normaal gezien was de Zuid-Afrikaan Charles Losper op het WK Darts te zien, maar door visumproblemen zal Losper niet aan het grootste Dartsevenement van het jaar kunnen meedoen. Hij wordt vervangen door onze landgenoot Mike De Decker.

In de eerste ronde krijgt De Decker wel meteen een zware dobber voorgeschoteld, want hij zal het opnemen tegen Darius Labanauskas. Moest de Belg deze wedstrijd winnen, zal hij het in de tweede ronde moeten opnemen tegen Dave Chisnall.