Deze week begint het WK Darts: wat doen onze landgenoten in hun eerste wedstrijden?

Vanaf woensdag hebben de fans van Darts iets om naar uit te kijken, want dan gaat het wereldkampioenschap van start. Mike De Decker komt in de eerste ronde in actie, terwijl Huybrechts en Van den Bergh pas in de tweede ronde moeten spelen.

De eerste Belg die in actie zal komen op het WK Darts, is Mike De Decker. Hij zal zaterdag namelijk zijn eerste ronde afwerken tegen Darius Labanauskas. Als De Decker deze match wint, zal hij volgende week dinsdag tegen Chisnall uitkomen. Ook Dimitri Van den Bergh zal sowieso volgende week dinsdag in actie komen. Hij neemt het dan op tegen Hempel of Schindler. Kim Huybrechts speelt zijn eerste match dan weer op woensdag 22 december tegen Beaton Sherrock.