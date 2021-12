Vanavond start het WK Darts! Wie komt er vanavond allemaal aan bod?

Vanavond is het eindelijk zover. Het WK Darts gaat in Londen van start en er gaat vanavond meteen een sterke deelnemer aan bod komen, want Gerwyn Price, de nummer één van de wereld, speelt zijn eerste wedstrijd.

Vanavond staan de eerste wedstrijden op het WK Darts op het programma. Zo komen er drie wedstrijden in de eerste ronde en één wedstrijd in de tweede ronde aan bod. Zo spelen Ritchie Edhouse of Peter Hudson zelfs al twee wedstrijden. Deze twee mannen spelen de eerste wedstrijd van de avond en de winnaar van dit duel zal ook later op de avond nog uitkomen in de tweede ronde tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld. De andere wedstrijden van de avond zijn Ricky Evans tegen Nitan Kumar en Adrian Lewis tegen Matthew Campbell.