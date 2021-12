Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts kennen tegenstander in tweede ronde: tegen wie nemen onze landgenoten het op?

Vanaf dinsdag zullen er heel wat landgenoten in actie komen op het WK Darts. Mike De Decker en Dimitri Van den Bergh zullen dinsdag namelijk hun tweede ronde afwerken, terwijl Kim Huybrechts woensdag in actie komt.

Mike De Decker won in zijn eerste ronde van Darius Labanauskas, maar in de tweede ronde wacht een taaie klant voor onze landgenoot. Hij zal het opnemen tegen Dave Chisnall, de nummer 14 van de wereld en vorig jaar nog goed voor de halve finale op het WK.

Ook Dimitri Van den Bergh weet tegen wie hij het zal moeten opnemen. Gisteren stond namelijk een Duits onderonsje tussen Florian Hempel en Martin Schindler op het programma en Hempel won duidelijk met 3-0. Hij wordt zo de tegenstander van Van den Bergh.

Tenslotte is er ook nog Kim Huybrechts. Hij zag een zeer spannende wedstrijd tussen de ervaren Steve Beaton en publiekslieveling Fallon Sherrock, maar het is uiteindelijk toch Beaton geworden die het in de volgende ronde tegen Huybrechts zal opnemen.