WK Darts: Michael Smith maakt indruk, nummer 28 van de wereld uitgeschakeld

Gisterenavond werd Dimitri Van den Bergh jammer genoeg uitgeschakeld op het WK Darts, maar er stonden ook nog enkele andere wedstrijden op het programma. Zo maakte vooral Michael Smith veel indruk.

Michael Smith is de nummer 9 van de wereld en stond in het verleden al eens in de finale van het WK Darts. Dit jaar wil hij vol voor de wereldtitel gaan en hij is alvast goed begonnen, want in de tweede ronde won hij overduidelijk en overtuigend met 3-0 van Ron Meulenkamp.

Met Dimitri Van den Bergh is de nummer 5 van de wereld al uitgeschakeld, maar ook de nummer 28 van de wereld heeft het WK al moeten verlaten. De Zuid-Afrikaan Devon Petersen verloor zijn tweede ronde met 3-0 van Raymond Smith met 0-3. Tenslotte kon de Nederlander Vincent van der Voort zich wel plaatsen voor de derde ronde. Hij haalde het met 3-0 van Adam Hunt.