Drie dagen geen WK Darts: wanneer speelt Kim Huybrechts zijn wedstrijd tegen Gerwyn Price?

Alle wedstrijden in de tweede ronde van het WK Darts zijn afgewerkt en dus is het tijd voor de derde ronde op het wereldkampioenschap. Nu krijgen de spelers echter eerst de kans om Kerstmis te vieren, want de volgende wedstrijden staan pas op 27 december op het programma.

Slecht nieuws voor de fans van het WK Darts, want ze zullen nu drie dagen een andere hobby moeten zoeken. Vandaag, morgen en zondag zullen er namelijk geen wedstrijden plaatsvinden op het wereldkampioenschap door kerstavond en Kerstmis. Vanaf 27 december is het WK terug en dan beginnen de eerste wedstrijden in de derde ronde. We krijgen op 27 december ook meteen Kim Huybrechts te zien, want hij zal het in de avondsessie opnemen tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld.