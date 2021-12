🎥 Dirk van Duijvenbode is als eerste aan zet op het WK Darts deze middag: zijn opkomst is op zijn minst zeer speciaal te noemen

Deze middag beginnen ze er opnieuw aan op het WK Darts. De eerste man die in actie komt, is Dirk van Duijvenbode. De Nederlander neemt het in zijn derde ronde op tegen de Engelsman Ross Smith.

Dirk van Duijvenbode is een opvallende speler in het darts. Hij valt op met zijn manier van spelen, maar ook zijn opkomstnummer is zeer speciaal. Voor de mensen die nu heel nieuwsgierig zijn: zijn opkomst kan u hieronder terugvinden. Merry Christmas to Dirk van Duijvenbode pic.twitter.com/nrmrAGpVmH — Will 🎄 (@WillB_2003) December 25, 2021