Avondsessie WK Darts belooft voor spektakel te zorgen: Kim Huybrechts tegen nummer één van de wereld, ook Jonny Clayton en James Wade komen in actie

Vandaag start de derde ronde op het WK Darts en de avondsessie is er meteen eentje om duimen en vingers bij af te likken. Zo is de wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt, die tussen Kim Huybrechts en Gerwyn Price.

Het is echter niet de eerste wedstrijd van de avond, want eerst komt James Wade, de nummer vier van de wereld in actie. Hij zal het opnemen tegen de Nederlander Vincent Van der Voort. Daarna is het aan Kim Huybrechts.

Huybrechts is de enige landgenoot die nog in het toernooi zit, maar vanavond zal hij voor een serieuze stunt moeten zorgen. Hij krijgt met Gerwyn Price namelijk de beste speler ter wereld tegenover hem.

De laatste match van de avond gaat dan weer tussen Jonny Clayton en Gabriel Clemens. Clayton is één van de favorieten voor eindwinst na een sterk jaar, terwijl Clemens indruk maakte in de tweede ronde door zijn wedstrijd vlot te winnen met 3-0.