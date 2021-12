WK Darts komt opnieuw op gang met start derde ronde: één van de favorieten voor eindwinst komt in actie tijdens middagsessie van vandaag

Na drie dagen zonder Darts, is het vandaag opnieuw zo ver. Het WK komt opnieuw op gang met de start van de derde ronde. Zo staan deze middag de eerste drie wedstrijden van deze ronde op het programma.

De eerste wedstrijd van de middagsessie is er meteen eentje om naar uit te kijken, want de Nederlander Dirk van Duijvenbode komt hier in actie. Van Duijvenbode, die een zeer speciaal opkomstnummer heeft en ook altijd voor spektakel zorgt tijdens zijn matchen, zal het opnemen tegen Ross Smith.

Daarna komt Michael Smith in actie. De nummer 9 van de wereld maakte heel wat indruk in zijn tweede ronde en wordt gezien als één van de favorieten voor eindwinst. Hij speelt tegen William O’Connor. De laatste wedstrijd van de middagsessie gaat dan weer tussen Florian Hempel (die Dimitri Van den Bergh kon uitschakelen) en Raymond Smith.