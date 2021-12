Zorgt positieve coronatest van Raymond van Barneveld voor problemen bij Europees kampioen Rob Cross?

Vandaag start de derde ronde op het WK Darts, maar ook op het wereldkampioenschap blijft het coronavirus voor problemen zorgen. Zo liet Raymond van Barneveld na zijn wedstrijd in de tweede ronde tegen Rob Cross weten dat hij besmet is met het virus.

Raymond van Barneveld was uitgeschakeld door Cross, dus hij was er sowieso niet meer bij, maar voor Rob Cross zou de coronabesmetting van Raymond van Barneveld wel nare gevolgen kunnen hebben.

Aangezien de Europese kampioen de laatste tegenstander was van de Nederlander houden ze hem nu uiteraard nauwlettend in de gaten. Hopelijk test ook Cross niet positief, want anders valt een outsider uit het toernooi, zonder dat hij er zelf aan kan doen.