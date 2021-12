Heel wat leuke wedstrijd vandaag op het WK Darts: onder meer Peter Wright en Michael van Gerwen komen in actie

Er zijn heel wat wedstrijden om naar uit te kijken vandaag in de derde ronde op het WK Darts. Deze middag komen nog enkele mindere goden in actie, maar vanavond is het aan de nummers twee en drie van de wereld.

Toch zijn er ook in de middagsessie enkele interessante affiches. Zo wordt de dag geopend met een wedstrijd tussen Lennon en Mervyn King. Daarna staat Searle, de revelatie van dit seizoen, tegenover de Nederlander Danny Noppert. De laatste wedstrijd van de middagsessie gaat tussen Cullen en de Kleermaker.

Toch is het vooral uitkijken naar de avondsessie, want daar zullen Peter Wright en Michael van Gerwen in actie komen. De eerste wedstrijd van de avond is echter voor Europees kampioen Rob Cross. Hij speelt tegen Gurney.

Daarna is het de beurt aan Peter Wright. Hij zal zijn derde ronde afwerken tegen Heta. Tenslotte komt ook nog Michael van Gerwen in actie. De Nederlander zal het in zijn derde ronde opnemen tegen Chris Dobey.