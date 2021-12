Jonny Clayton maakt indruk op WK Darts en gaat vlot door naar vierde ronde

Niet alleen Gerwyn Price en Kim Huybrechts kwamen maandagavond in actie op het WK Darts, want ook Jonny Clayton speelde zijn wedstrijd in de derde ronde. Hij nam het op tegen de Duitser Gabriel Clemens.

Een spannende wedstrijd zoals Price-Huybrechts zou het echter zeker niet worden tussen Clayton en Clemens. Clayton speelde een sterke partij en gunde de Duitser zelfs geen enkele set. Clayton won de wedstrijd dan ook met 4-0. Een vlotte kwalificatie voor de vierde ronde dus voor Clayton, maar daar wacht al een heel zware dobber voor de Welshman. Hij zal het namelijk opnemen tegen Michael Smith, die al een zeer goede indruk kon maken op het WK. Het wordt al een duel tussen twee outsiders voor de wereldtitel.