Kim Huybrechts enorm teleurgesteld na nederlaag: "Ik had moeten winnen"

Kim Huybrechts is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de vierde ronde op het WK Darts. Onze landgenoot verloor nipt met 4-3 van Gerwyn Price, de nummer één van de wereld.

Na de wedstrijd was Kim Huybrechts enorm ontgoocheld. "Speel ik een topwedstrijd? Wat heb ik daar aan? Hij gaat door en ik niet. Ik ben enorm teleurgesteld, want ik had moeten winnen. Het is heel simpel", aldus Huybrechts en staat te lezen bij Sporza.

Het kwam ook even tot een opstootje tussen Huybrechts en Price op het podium. "Hij is een 'cheat', maar hij doet het graag. Als hij uitgooit, juicht hij de hele tijd als hij voorbij jou loopt, wat zeer irritant is. Mensen mogen juichen, maar niet naast jou. Het is lastig om zo in jouw eigen spel te blijven. Hij is vervelend op een podium", legde onze landgenoot uit.