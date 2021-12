Avondsessie WK Darts zou wel eens voor heel wat spektakel kunnen zorgen: Gary Anderson, Gerwyn Price en kraker tussen Clayton en Smith op het programma

Vanavond staan op het WK Darts de eerste wedstrijden van de vierde ronde op het programma. Eerst moet er nog wel een wedstrijd van de derde ronde afgewerkt worden, want Gary Anderson komt nog in actie.

Het is al een tijdje geleden dat Gary Anderson zijn wedstrijd in de tweede ronde kon winnen, maar nu moet de Schot opnieuw vol aan de bak in de derde ronde. Hij speelt vanavond zijn wedstrijd tegen Ian White.

Daarna beginnen de wedstrijden in de vierde ronde. De eerste die zijn vierde ronde mag afwerken, is Gerwyn Price. De nummer één van de wereld zal het opnemen tegen de Nederlander Dirk van Duijvenbode, die zelf de nummer 17 van de wereld is.

De laatste wedstrijd van de avond is dan weer een echte kraker. Zo staan Jonny Clayton en Michael Smith tegenover elkaar. Beide heren zijn outsiders voor de wereldtitel, want Clayton is de nummer acht van de wereld, terwijl Smith de nummer negen van de wereld is. Het zou wel eens de beste wedstrijd van de vierde ronde kunnen worden.