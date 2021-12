Goed nieuws voor Dirk van Duijvenbode: negatieve test na Nederlands kerstfeestje en dus krijgt hij een duel tegen Gerwyn Price

Na een Nederlandse kerstfeestje hebben zowel Michael van Gerwen als Vincent van der Voort positief getest op het coronavirus. Ook Dirk van Duijvenbode was op het feestje, maar hij heeft negatief getest.

Door de festiviteiten rond Kerstmis hadden enkele Nederlandse spelers afgesproken om het samen te vieren. Het levert nu wel problemen op, want Vincent van der Voort was positief getest en nu is ook van Gerwen besmet geraakt, waardoor beide spelers niet meer mogen deelnemen aan het WK Darts.

Ook Dirk van Duijvenbode was op het feest, maar hij heeft dus negatief getest. Daardoor zal hij vanavond in actie komen in zijn vierde ronde op het WK. De Nederlander gaat vol voor een stunt tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld.