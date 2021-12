Straf! De Sousa en Aspinall zijn allebei al uitgeschakeld op het WK Darts

Deze middag stonden er twee wedstrijden op het programma op het WK Darts en er waren meteen twee serieuze verrassingen. Zo zijn José De Sousa en Nathan Aspinall al uitgeschakeld.

José De Sousa nam het in zijn derde ronde op tegen Alan Soutar en het zag er lang goed uit voor de Portugees, maar Soutar kon alsnog terugkomen tot 3-3. In de beslissende set was de Schot net iets te sterk en zo haalde Soutar het met 3-4 van de nummer 7 van de wereld.

Daarna was het de beurt aan Nathan Aspinall. Hij nam het op tegen man in vorm Callan Rydz en Aspinall, de nummer 10 van de wereld, gaf niet thuis. Rydz was duidelijk de sterkste en haalde het vlot met droge 4-0 cijfers van Aspinall.