Gerwyn Price maakt indruk in vierde ronde WK Darts, Clayton en Smith maken er spektakelstuk van met laatstgenoemde als uiteindelijke winnaar

Gisterenavond werden de eerste twee wedstrijden van de vierde ronde op het WK Darts afgewerkt. Zo kwam Price opnieuw in actie, maar er was ook een kraker tussen Jonny Clayton en Michael Smith.

Gerwyn Price, de nummer één van de wereld, kwam in zijn vierde ronde in actie tegen de Nederlander Dirk van Duijvenbode. Price maakte heel wat indruk en won de wedstrijd ook uiteindelijk met duidelijke 4-1 cijfers.

In de kwartfinale zal Price het moeten opnemen tegen Michael Smith. Na een zeer hoogstaande wedstrijd won Smith uiteindelijk van Jonny Clayton, die één van de grote favorieten was voor de eindzege op het WK. Het werd 4-3 in sets voor Smith en in de beslissende set haalde hij het met 6-4 (Er moest met 2 legs verschil gewonnen worden in de beslissende set).