Match tussen Jonny Clayton en Michael Smith was er één om duimen en vingers bij af te likken: we kregen maar liefst 25 keer een 180 te zien

Gisteren stond in de vierde ronde van het WK Darts een wedstrijd tussen Jonny Clayton en Michael Smith op het programma. Vooraf werd veel gesproken over de wedstrijd en het werd uiteindelijk ook enorme propaganda voor de sport.

Jonny Clayton en Michael Smith, de nummers 8 en 9 van de wereld, maakten er namelijk een spektakelstuk van. De triples vlogen ons om de oren en naast de enorme kwaliteit die beide spelers op de mat brachten, werd het ook nog eens een zeer spannende wedstrijd.

Uiteindelijk trok Michael Smith de wedstrijd naar zich toe in de beslissende zevende set. Het werd 6-4 in de laatste set, waardoor Smith dus met 4-3 won en het in de kwartfinale mag opnemen tegen Gerwyn Price.

Hieronder vindt u via Live Darts de statistieken terug van de wedstrijd tussen Clayton en Smith. Zo werd maar liefst 25 keer een 180 gegooid. Het was duidelijk een wedstrijd waarbij eigenlijk niemand mocht verliezen, maar jammer genoeg voor Clayton zit zijn toernooi er nu op.