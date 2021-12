WK Darts blijft tikken krijgen: opnieuw een Nederlander positief getest op het coronavirus

Er hebben al heel wat spelers positief getest op het coronavirus op het WK Darts en gisterenavond is er nog maar eens een speler bijgekomen. Deze keer gaat het om Danny Noppert.

Het is niet het WK Darts van de Nederlanders. Zo hadden eerder al Raymond van Barnveld, VIncent van der Voort en Michael van Gerwen positief getest tijdens het toernooi en nu is daar ook Danny Noppert nog bijgekomen.

Danny Noppert kwam dinsdag nog in actie in de derde ronde op het WK Darts. Deze wedstrijd verloor hij wel van Ryan Searle, maar nu zal Searle het dus even in de gaten moeten houden of hij het virus niet heeft overgekregen. Vandaag speelt Searle normaal gezien zijn vierde ronde tegen Peter Wright.