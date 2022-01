Peter Wright maakt zeer veel indruk in zijn halve finale op het WK Darts en heeft opvallend record beet

Peter Wright had een zeer hoog niveau nodig om Gary Anderson te kloppen in de halve finales op het WK Darts. Zo kon de Schot ook voor een opvallend nieuw record zorgen, want hij gooide maar liefst 24 keer een 180.

Peter Wright zal het vanavond in de finale van het WK Darts opnemen tegen Michael Smith, maar de Schot zal zich niet zo maar gewonnen geven tegen de persoon die het eerder in dit toernooi al haalde van Clayton, Price en Wade. Wright was namelijk ook ijzersterk in zijn halve finale tegen Gary Anderson. Zo gooide de nummer 2 van de wereld maar liefst 24 keer een 180. Een nieuw record, want het vorig record was 22 keer en stond op naam van... Anderson. Wright won uiteindelijk met 6-4 van Anderson.