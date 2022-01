Peter Wright is nog maar de zesde speler die het WK darts meer dan één keer kan winnen

Gisteren waren we getuige van een schitterende finale op het WK darts tussen Peter Wright en Michael Smith. Uiteindelijk werd Wright de winnaar, waardoor hij voor de tweede keer het wereldkampioenschap kan winnen.

Het is nog maar weinig spelers gelukt om het WK minstens twee keer te winnen, want Wright is nog maar de zesde speler die daarin is geslaagd. Zo wonnen ook Adrian Lewis, John Part en Gary Anderson het WK al twee keer.

Slechts twee spelers in de geschiedenis van het darts konden het WK al meer dan twee keer winnen. Zo won Michael van Gerwen het WK al drie keer, terwijl Phil Taylor nog lang de enige recordhouder zal zijn met maar liefst 14 wereldtitels.