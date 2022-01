Nieuw format voor Premier League Darts: mini-toernooien, minder deelnemers en meer prijzengeld

De voorbije jaren speelde iedereen één wedstrijd per avond tegen alle andere deelnemers en daar werd dan een klassement van opgemaakt. Dit jaar zullen er elke avond mini-toernooien zijn met vier kwartfinales, twee halve finales en een winnaar.

De winnaar van zo'n toernooi krijgt vijf punten, de runner-up drie punten en de halve finalisten twee punten. Op basis daarvan zal dan een klassement worden opgemaakt en de vier spelers met de meeste punten zullen deelnemen aan de play-offs. Het prijzengeld wordt opgetrokken naar 1,2 miljoen euro.

