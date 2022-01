PDC heeft nog steeds niet de namen bekendgemaakt voor de Premier League: wie is er al zeker bij en wat met Dimitri Van den Bergh?

Binnenkort start in het darts de Premier League, maar de acht namen die het tegen elkaar zullen opnemen, zijn nog steeds niet bekend. Zo weten we dus nog niet of Dimitri Van den Bergh geselecteerd zal worden.

Er zullen dit jaar acht spelers deelnemen aan de Premier League, maar het is nog niet duidelijk welke namen het zullen worden. Wel al zeker is de top 4 op de wereldranking. Het betekent dat Gerwyn Price, Peter Wright, Michael van Gerwen en James Wade al zeker zijn van hun plaats. Wie ook op een plaats mag hopen, is Michael Smith, de verliezende finalist op het WK Darts. Daarnaast wordt ook Jonny Clayton verwacht, die een uitstekend jaar heeft gehad in 2021. De andere twee plaatsen liggen nog volledig open, maar deze zouden wel eens naar Europees kampioen Rob Cross en Gary Anderson kunnen gaan. Het ziet er voorlopig dus niet goed uit voor onze landgenoot Dimitri Van den Bergh.