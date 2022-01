Slecht nieuws voor Fallon Sherrock: geen punten op UK Q-School en dus ook geen PDC-tourkaart

Fallon Sherrock, enorm populair in het darts, is er niet in geslaagd om een PDC-tourkaart te bemachtigen. Ze haalde namelijk geen enkel punt op de UK Q-School. Met Brian Raman en Mario Vandenbogaerde zijn er wel twee landgenoten die een tourkaart hebben binnengehaald.

Fallon Sherrock kon de voorbije jaren al heel wat indruk maken in het darts met onder meer goede prestaties op het WK, maar op de UK Q-School deze week liep het mis. Sherrock is er namelijk niet in geslaagd om een PDC-tourkaart te halen. Wie wel een PDC-tourkaart kon bemachtigen, zijn Brian Raman en Mario Vandenbogaerde, wat betekent dat we naast Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts, Mike De Decker en Geert De Vos twee extra Belgen in de PDC zullen zien.