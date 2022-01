PDC Awards zijn uitgereikt: Peter Wright speler van het jaar, ook prijzen voor onder meer Jonny Clayton en Gerwyn Price

Deze middag zijn heel wat prijzen uitgereikt door de PDC. De belangrijkste prijs ging naar Peter Wright, want de Schot is uitgeroepen tot "PDC Player of the Year". Er waren ook prijzen voor spelers als Jonny Clayton en Gerwyn Price.

Er zijn deze middag heel wat prijzen uitgedeeld door de PDC. Zo werd Peter Wright de "PDC Player of the Year" door zijn wereldtitel en zijn eindoverwinning van de World Matchplay, maar ook Jonny Clayton viel in de prijzen. Hij werd namelijk uitgeroepen tot "Selco Fans' Player of the Year" en "PDPA Players' Player of the Year".

Daarnaast kregen ook Gerwyn Price en Michael Smith een prijs. Gerwyn Price, de nummer één van de wereld, is verkozen tot "ProTour Player of the Year" en Michael Smith won de "Toyo Tires TV Performance of the Year" voor zijn wedstrijd op het WK tegen Jonny Clayton.

Enkele mindere namen die ook in de prijzen vielen, waren Alan Soutar en Rusty-Jake Rodriguez. Alan Soutar is de "Best Newcomer", terwijl Rusty-Jake Rodriguez de "2021 Young Player of the Year" is geworden.