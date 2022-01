Masters Darts komen vandaag op gang: Dimitri van den Bergh komt meteen in actie

Vandaag beginnen in het darts de Masters. Daarin nemen de 24 beste spelers van de wereld het tegen elkaar op. Vandaag staat de eerste ronde op het programma en komt iedereen behalve de top 8 van de wereld in actie.

De top 8 zal pas in de tweede ronde te zien zijn, maar aangezien Dimitri Van den Bergh de nummer 9 van de wereld is, zal hij vanavond al in actie moeten komen in de eerste ronde. Hij heeft echter wel een haalbare kaart gekregen.

Zo neemt Van den Bergh het op tegen Ian White, die op het WK nog werd uitgeschakeld in de derde ronde door Gary Anderson. Moest Van den Bergh deze wedstrijd winnen, wacht in de tweede ronde meteen een klepper met Jonny Clayton.