Masters: Gerwyn Price en Michael van Gerwen uitgeschakeld in kwartfinales, halve finales en finale staan worden vanavond gespeeld

Deze middag werden op de Masters in het Darts de kwartfinales afgewerkt. Daarin waren enkele verrassingen terug te vinden, want onder meer Gerwyn Price en Michael van Gerwen zijn uitgeschakeld.

Straffe prestaties deze middag in de kwartfinales van het WK Darts. Zo werd de eerste wedstrijd al een verrassing, want MIchael Smith, de verliezende finalist op het WK, verloor met 10-8 van Dave Chisnall. Ook de tweede wedstrijd was verrassend, want man in vorm Jonny Clayton haalde het nipt met 10-8 van Gerwyn Price, de nummer één van de wereld.

De derde kwartfinale ging tussen Jose De Sousa en Simon Whitlock. Het werd razend spannend, maar De Sousa haalde het uiteindelijk met 10-9. In de laatste kwartfinale ging Joe Cullen door op zijn elan van zaterdag en klopte hij na een knappe wedstrijd Michael van Gerwen met 10-7.