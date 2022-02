Joe Cullen verrassende winnaar Masters Darts na spannende finale tegen Dave Chisnall

Zondagavond werden de halve finales en de finale van de Masters Darts afgewerkt. De finale werd een verrassing tussen Joe Cullen en Dave Chisnall en de overwinning ging daarin naar Cullen. Hij haalde het met 10-9.

Dave Chisnall kon in de halve finale man in vorm Jonny Clayton uitschakelen, terwijl Joe Cullen Jose De Sousa kon kloppen. In de Finale stonden de twee spelers uit Engeland dus tegenover elkaar en Cullen leek lang de wedstrijd vlot binnen te halen.

Vanaf het 10-7 stond wilden de doubles echter niet meer lukken voor Cullen, waardoor Chisnall opnieuw in de wedstrijd kwam. Uiteindelijk won Cullen alsnog met 11-9. Een mooie overwinning voor Cullen, want hij haalt zo zijn eerste grote toernooi binnen.

Cullen heeft de voorbije maanden een zware periode gekend door de ziekte van zijn moeder. Ze is in oktober overleden aan kanker, waardoor deze zege nog emotioneler was voor de Engelsman. Hij heeft de beker in tranen en samen met zijn vader de lucht in kunnen steken.