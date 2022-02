Line-up bekend voor Premier League Darts: geen Dimitri Van den Bergh, wel winnaar van de Masters

Deze ochtend heeft de PDC de acht spelers bekendgemaakt die zullen deelnemen aan de Premier League Darts. Er was slecht nieuws voor ons land, want Dimitri Van den Bergh heeft de selectie niet gehaald.

Wie al zeker was van een plaats in de Premier League, was de top 4 van de wereld in het darts. Zo waren Gerwyn Price, Peter Wright, Michael Van Gerwen en James Wade dus al geplaatst voor het prestigieuze toernooi.

Daarnaast zijn nu ook Michael Smith, Gary Anderson, Jonny Clayton en kersvers Masters-winnaar Joe Cullen geselecteerd. Deze acht spelers zullen onder elkaar uitvechten wie de nieuwe kampioen wordt in de Premier League.