Vanavond start de Premier League! Wie speelt tegen wie op de eerste speeldag?

Vanavond komen de fans van het darts opnieuw aan hun trekken, want de eerste speeldag van de Premier League staat op het programma. De acht beste darters ter wereld nemen het daarin tegen elkaar op.

Vanaf dit jaar bestaat de Premier League elke speeldag uit een mini-toernooi. Zo worden kwartfinales, halve finales en een finale afgewerkt. Na 16 speeldagen gaan de beste vier spelers door naar de play-offs, waar ze onder elkaar zullen uitvechten wie de nieuwe kampioen wordt in de Premier League.

De eerste wedstrijd vanavond is meteen een mooie match, want Jonny Clayton, die de Premier League vorig jaar won, neemt het op tegen Joe Cullen, die sterk aan het nieuwe seizoen is begonnen met een eindoverwinning in de Masters.

Daarna komt Gerwyn Price, de nummer één van de wereld in actie. Hij neemt het op tegen James Wade, de nummer vier van de wereld. De derde wedstrijd van de avond gaat dan weer tussen wereldkampioen Peter Wright en Michael Smith. Zo krijgen we een heruitgave van de WK-finale.

Ook de laatste kwartfinale van de avond belooft een spektakel te worden, want de excentrieke Nederlander Michael Van Gerwen zal het daarin opnemen tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Alle winnaars van deze wedstrijden spelen dus ook nog een halve finale en eventueel een finale vanavond, dus het belooft een zeer mooie dartsavond te worden.