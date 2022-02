Joe Cullen gaat door op zijn elan met toernooizege, net geen kwartfinale voor Kim Huybrechts

Joe Cullen blijft indruk maken in 2022. Nadat hij eerder al de Masters kon winnen, was de Engelsman nu de sterkste in Players Championship 3. Hij haalde het in de finale van de Australiër Damon Heta.

Gisteren stond Players Championship 3 op het programma in het Darts. Daarin liet vooral Damon Heta zich opmerken met enkele straffe resultaten, waaronder een 109 average in een wedstrijd, maar in de finale was Heta net niet sterk genoeg. Hij kwam tegenover Joe Cullen te staan en de Engelsman was in de finale met 8-4 te sterk. De beste Belg was dan weer Kim Huybrechts. Hij haalde net niet de kwartfinales. Vandaag staat Players Championship 4 op het programma en krijgen de Belgen een nieuwe kans.