Geen eindzege voor 'Dancing Dimi': Van den Bergh stuit in finale Players Championships 4 op man in vorm

'Dimi' Van den Bergh had nog eens een finaleplek beet. De eindzege in de Players Championship 4 is echter niet voor hem. In de finale kwam Van den Bergh er immers niet aan te pas. Joe Cullen, de man in vorm, was veel te sterk.

Het bereiken van de finaleplaats in dit toernooi zal Dimitri Van den Bergh zeker deugd gedaan hebben, na enkele moeizamere maanden. Op weg naar de finale versloeg 'Dancing Dimi' de Nederlander Kevin Doets (6-5) en de Pool Krzysztof Ratajski (7-4). CULLEN VOL VERTROUWEN Zijn tegenstander in de finale, Joe Cullen, had net nog Players Championships 3 gewonnen en stak dus vol vertrouwen. Dat moest Van den Bergh ook aan de lijve ondervinden. Ongetwijfeld had Van den Bergh zich van de finale meer voorgesteld. Hij geraakte slechts één keer écht op het scorebord. Cullen was ontegensprekelijk de heerser van Wigan: met een klinkende 8-1 veroverde de Brit zijn tweede titel in evenveel dagen. Voor Van den Bergh is het vooral zaak om het positieve uit de weg naar de finale te onthouden.