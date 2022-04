Dimitri Van den Bergh meteen uitgeschakeld in Duitsland

Op de German Darts Grand Prix is Dimitri Van den Bergh meteen uitgeschakeld.

In het Duitse München verloor Dimitri Van den Berg met 6-3 van de Duitser Max Hopp. Van den Bergh was vrij in de eerste ronde, door zijn negende plaats op de PDC.

Hopp brak in de vierde leg door de darts. Vier darts liet Van den Bergh onbenut om terug te breken. Dat lukte wel in de zevende leg.

Ook de Duitser speelde niet bepaald fantastisch, maar wist toch de zege naar zich toe te halen met een gemiddelde van 92,66. Van den Bergh haalde 86,53.