🎥 Verbluffende 'Dancing Dimi' klopt onder meer ex-wereldkampioen en wint zijn eerste World Series-toernooi!

Dimitri Van den Bergh, oftewel 'Dancing Dimi' heeft zijn eerste World Series beet. Een wereldkampioen te grazen nemen, dat deed Van den Bergh onder andere in Kopenhagen.

Het bereiken van de kwartfinales was al niet slecht en daarin leverde Van den Bergh dan nog eens een totaalprestatie. Nochtans was zijn tegenstander Gerwyn Price, ex-wereldkampioen en huidig nummer 2 van de wereld. Van den Bergh ging het best van start en trok die lijn door in het vervolg van de partij. Een dominante Dimi won met 5-10 en verzekerde zich zo van een stek bij de laatste vier.

DIMI DOMINATES! 🇧🇪



Dimitri Van den Bergh is the first player through to the semi-finals in Copenhagen, closing out a very impressive 10-5 victory over Gerwyn Price!



Up next 👉 Michael Smith v Fallon Sherrock

Watch LIVE 👉 https://t.co/YyBPPwoMK8 pic.twitter.com/2Gh35m5GO9 — PDC Darts (@OfficialPDC) June 11, 2022

Ook de Brit Michael Smith werd met een gelijkaardig recept opzij gezet: goed van start gaan en dan daarop voortbouwen. Leg na leg haalde Van den Bergh binnen om zo 8-2 uit te lopen. Smith stribbelde nog een beetje tegen, maar 'Dancing Dimi' plaatste zich met 10-4 wel voor de finale.

VAN DEN BERGH INTO THE FINAL!



Dimitri Van den Bergh punishes wayward doubling from Michael Smith to move within one win of a first World Series title!



Up next: James Wade v Gary Anderson

📺 Watch live: https://t.co/YyBPPwoMK8 pic.twitter.com/AlsvmaihmQ — PDC Darts (@OfficialPDC) June 11, 2022

Het was dan nog de vraag of Van den Bergh het ook af kon maken tegen de Schot Gary Anderson. En of hij dat kon! De eerste acht legs waren allemaal voor de Belg in de finale. Het werd nog 10-5, de titel was voor Dimitri Van den Bergh!