'Dancing Dimi' verslaat ene na de andere Nederlander en wint nu ook de Dutch Darts Masters in hol van de leeuw

'Dancing Dimi' was deze week een doorn in het oog van de Nederlanders. De Dutch Darts Masters werd gewonnen door een Belg, niet door een Nederlander.

Op de Dutch Darts Masters in Amsterdam tekenden vooral veel Nederlanders present. Liefst zes van de acht kwartfinalisten waren Nederlanders. Die droomden uiteraard van een triomf voor eigen publiek. Jermaine Wattimena had bijvoorbeeld die droom, maar Dimitri van den Bergh blikte hem in met 6-1.

OOK RUIME ZEGE IN FINALE

In de halve finales was Van den Bergh ook ruimschoots te sterk voor Danny Noppert. Het kwam dus aan op een eindstrijd tegen Dirk van Duivenbode. Opnieuw schitterde Van den Bergh en liet hij zijn tegenstander geen schijn van kans. Het werd maar liefst 8-2.

Zijn toernooiwinst in Amsterdam is nog maar eens een bewijs van het feit dat Van den Bergh in prima vorm verkeert. Onlangs won 'Dancing Dimi' ook nog de Nordic Darts Masters.