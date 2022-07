Dimitri Van Den Bergh stoomt door naar volgende ronde in World Matchplay

Het lijkt wel alsof Dimitri Van Den Bergh niet meer weet wat verliezen is.

'The Dreammaker' zit al even op een wolk en won vorige maand nog de Dutch Masters in het hol van de leeuw. In de World Matchplay trok hij dat vormpeil gewoon door.

Tegen Callan Rydz liet Van Den Bergh er geen gras over groeien. In de eerste leg realisserde hij een break en liet zijn tegenstander nooit in de partij komen. Na een finish van 137 won de Belg met 10-2.

In de volgende ronde speelt Van Den Bergh tegen Rowby-JOhn ROdriguez die verrassend sterker was dan Jonny Clayton.