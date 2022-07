Alle hoop op 'Dancing Dimi' want Kim Huybrechts verliest na spannend duel op World Matchplay Darts

Zonde: 'Dancing Dimi' krijgt op de World Matchplay Darts niet het gezelschap van Kim Huybrechts in de tweede ronde. Laatstgenoemde verloor een spannende eersterondepartij.

Het was maandag voor Kim Huybrechts wachten tot laat op de avond eer hij in actie kon komen op de World Matchplay Darts, het belangrijkste toernooi na het WK. Zijn tegenstander was Dave Chisnall en die had weinig zin in een vroege uitschakeling.

Nochtans maakte Kim Huybrechts het hem wel moelijk. Het omgekeerde was echter ook het geval. Het werd dus een spannende partij die op details zou beslist worden. Chisnall slaagde er dan toch in om een kleine kloof te slaan. Met 10-7 moest Huybrechts in hem zijn meerdere erkennen.

VAN DEN BERGH VS RODRIGUEZ IN RONDE 2

Einde toernooi dus voor Huybrechts, terwijl Chisnall nu mag proberen om ook Gerwyn Price te grazen te nemen. Dimitri Van den Bergh, oftewel 'Dancing Dimi', is dinsdag ook weer aan zet. Dan neemt Van den Bergh het in de tweede ronde op tegen Rowby-John Rodriguez.