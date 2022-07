Solide Van den Bergh kent geen problemen op weg naar kwartfinale en versiert ontmoeting met wereldkampioen

Solide spelen, op niveau acteren: het volstond voor Van den Bergh om de kwartfinales te halen en daar wacht de wereldkampioen.

Dimitri Van den Bergh is nog de enige landgenoot op de World Matchplay en moest het in de tweede ronde opnemen tegen Rowby-John Rodriguez. Laatstgenoemde nam de beste start en liep 0-2 uit. Van den Bergh zette even snel orde op zaken: de volgende drie legs waren voor hem.

VAN DEN BERGH GEFOCUST

Het was een erg gefocuste Van den Bergh die aan het werk was en zijn niveau nog iets optrok. Daar had Rodriguez geen antwoord meer op. Van den Bergh sloeg een eerste kloofje bij 6-4 en duwde nadien door naar 8-4. De overwinning lag dan al op hem te wachten.

Tot een grote ommekeer kwam het niet, Van den Bergh maakte het af met een 146-finish. Eindstand: 11-6. Een mooie overwinning waardoor Van den Bergh zich verzekerde van een stek in de kwartfinales. De volgende tegenstander is niet de eerste de beste: Peter Wright, wereldkampioen en tevens titelverdediger op de World Matchplay.