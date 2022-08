'Dancing Dimi' zet debutant met de voetjes op de grond en schaart zich bij beste acht op Masters-toernooi

Het is op het New South Wales Darts Masters-toernooi dat Dimitri Van den Bergh aan de slag is. Eerste tegenstander was Raymond O'Donnell, thuisspeler en debutant in de World Series. Als die dacht een droomdebuut te maken, maakte Van den Bergh hem meteen een illusie armer.

Van den Bergh kende een echte blitzstart, pakte onder meer uit met een 126-uitworp en spurtte naar een 5-0-voorsprong. O'Donnell stond dan al met de rug tegen de muur. Eergevoel had de Australiër wel en dat liet hij zien door drie legs na mekaar te winnen.

DIMI ON THE HUNT!



Dimitri Van den Bergh eyeing up his third World Series title of the year as he sees off debutant Raymond O'Donnell 6-3!



He completes the Quarter-Final line-up as seven PDC stars and Simon Whitlock progress! #NSWDarts

Watch 📺 https://t.co/YyBPPw7bly pic.twitter.com/mutgFgU3po