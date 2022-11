3 op 3 voor de Belgen in de 1e ronde van de Players Championship Finals

Een maand voor het WK darts is de Players Championship Finals bezig. Dat is de generale repetitie voor het WK.

Aan de Players Championship Finals doen 3 Belgen mee. Kim Huybrechts moest in de 1e ronde tegen Raymond van Barneveld spelen. De Nederlander had vorige week nog de halve finales op de Grand Slam of Darts bereikt.

Maar Huybrechts was in goede doen en zijn gemiddelde lag boven de 100. Van Barneveld boodt nog weerwerk door 6 keer 180 te gooien, maar Huybrechts won het pleit met 6-4.

Eerder had Dimitri Van den Berg al gewonnen van Martin Lukeman. Het kwam tot een decider tegen de Engelsman, maar Van den Bergh maakte het af.

Ook Mike De Decker stootte door naar de volgende ronde. Hij won van de Welshman Jim Willams met 6-4.

Zaterdag staan de 2e en 3e ronde op het programma. Zondag volgen de kwartfinales, de halve finales en de finale.