Verrassende nederlaag voor Michael van Gerwen, Gary Anderson haalt uit tegen Glen Durrant

Dimitri Van den Bergh speelde donderdagavond knap 6-6 gelijk tegen oud-wereldkampioen Peter Wright, maar daarnaast waren er nog enkele verrassende uitslagen. Zo verloor onder meer Michael van Gerwen.

Michael van Gerwen kende een mindere dag tegen James Wade. De Nederlander liet vaak een kans op de double missen en de Engelsman profiteerde er optimaal van. Wade haalde het uiteindelijk met duidelijke 7-3 cijfers.

Een andere verrassing kwam er in de wedstrijd tussen Jonny Clayton en Rob Cross. Clayton is de man in vorm, maar ook hij maakte donderdag enkele fouten. Cross was dan weer op weinig foutjes te betrappen en dus werd het 3-7 voor Cross.

Glen Durrant, de winnaar van de Premier League vorig seizoen, won nog geen enkele wedstrijd in deze editie en ook na de wedstrijd tegen Gary Anderson blijft hij op nul punten steken. Anderson haalde het vlot met 7-2 van Durrant. De Sousa, de tegenstander van Van den Bergh deze avond, speelde 6-6 gelijk tegen Aspinall zoals u HIER kan lezen.